Λακωνία: Στο φως φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης έφθασε η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Ειδικότερα, χθες, Σάββατο, το πρωί, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 61χρονος Έλληνας και 3 αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, ως μέλη της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το – κατά περίπτωση – αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στον χώρο.

Περαιτέρω, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, κυνηγετικό όπλο, γεωπονικός εξοπλισμός, 150 ευρώ, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.