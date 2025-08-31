Logo Image

Η Έσθερ Λάβτζοϊ ήταν στη Σμύρνη της Καταστροφής, μάρτυρας εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας

Κοινωνία

Η καταστροφή της Σμύρνης (πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Σύρου / Συλλογή Μάνου Ελευθερίου)

Η Αμερικανίδα γιατρός, βαθιά ανθρωπίστρια και επικεφαλής της οργάνωσης American Women’s Hospitals Service, πέθανε σαν σήμερα το 1967

Έσθερ Λάβτζοϊ, ή Esther Clayson Pohl Lovejoy όπως ήταν το πλήρες όνομά της. Αυτό το όνομα θα έπρεπε να λέει πολλά στους Έλληνες.

Κι αυτό γιατί η Αμερικανίδα πρωτοπόρος γιατρός και εθελόντρια που πέθανε σαν σήμερα το 1967, με κίνδυνο της ζωής της διέσωσε πάρα πολλούς πρόσφυγες. Ήταν εκεί: στην Καταστροφή της Σμύρνης και αργότερα στο κολαστήριο της Μακρονήσου, το λοιμοκαθαρτήριο.

Και είναι αυτή που παρέδωσε το Certain Samaritans· το βιβλίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1928 στη Νέα Υόρκη (υπάρχει και μια αναθεωρημένη έκδοση του 1933), και εκτός από ταξιδιωτικό οδοιπορικό είναι ένα ντοκουμέντο για τη μοίρα των Ελλήνων κατά τη Γενοκτονία.

Αυτήν που όρισαν οι ίδιοι πριν και μετά την Καταστροφή, και αυτή που τους ορίστηκε.

