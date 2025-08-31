Τούρκος κρατούμενος εν ώρα μεταγωγής ο άνδρας που έπεσε στη θάλασσα από πλοίο

Τούρκος κρατούμενος για διακίνηση μεταναστών είναι ο άνδρας που, στη διάρκεια μεταγωγής του, βγήκε στο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Κυριακής και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λαγκάδας Χίου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο.

Επιπλέον, για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Ο συγκεκριμένος 32χρονος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου από τη λιμενική Αρχή Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.