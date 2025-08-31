Μύκονος: Χειροπέδες σε διακινητές ναρκωτικών

Για «σημαντικό πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσης ναρκωτικών» στη Μύκονο κάνει λόγο η Ελληνική Αστυνομία, καθώς από την τοπική Υποδιεύθυνση Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις

Σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος δύο αλλοδαπών, ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στην πρώτη υπόθεση δράστης είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός. Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, απογευματινές ώρες, αφού διαπιστώθηκε η κινητικότητα του δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και εντοπίστηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή, καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

244,5 γραμμάρια κοκαΐνης

98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης

288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ»

13,2 γραμμάρια κεταμίνης

553,4 γραμμάρια κάνναβης

18,7 γραμμάρια «MDMA»

156 ναρκωτικά χάπια «XTC»

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 κινητά τηλέφωνα

τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις

πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών

24.410 ευρώ και 170 δολάρια ΗΠΑ

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένες σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση

Σε άλλη περίπτωση, δράστης είναι ένας 56χρονος αλλοδαπός. Όπως προέκυψε, προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος, στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Απογευματινές ώρες της Παρασκευής, ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 χάπια «XTC», 3 μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως, αφού εντοπίστηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

163,2 γραμμάρια «MDMA»

105,9 γραμμάρια κεταμίνης

μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης

513 ναρκωτικά χάπια «XTC»

ζυγαριά ακριβείας

πλήθος κενών πλαστικών μικροσυσκευασιών και σύνεργα χρήσης-καπνίσματος ναρκωτικών

11.105 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ

κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.