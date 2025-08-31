Εξάρχεια: Το δέμα είχε συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Ένας 31χρονος, που εισήγαγε ταχυδρομικά από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων, συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Αθήνα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συνολικά 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος, κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 31χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

50 συσκευασίες ατμίσματος με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 100 γραμμαρίων

2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 13,1 γραμμαρίων

100 ευρώ

ζυγαριά ακριβείας

2 τρίφτες κάνναβης

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

δίκυκλο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως έχει διαπιστωθεί οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους, όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας από τέτοιου είδους απειλές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας.