Περιστέρι: Νέες συλλήψεις για τη ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί

Υπόθεση ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί, στις 20 Αυγούστου στην περιοχή του Περιστερίου, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες της 26ης Αυγούστου στην Αθήνα, συνελήφθησαν 2 άνδρες, ηλικίας 27 και 36 ετών, καθώς και 2 γυναίκες, 22 και 32 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναφορικά με άτομα τα οποία αποκρύπτουν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες στη συνέχεια διαθέτουν προς πώληση, αστυνομικοί της Υπηρεσίας, αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το εν λόγω διαμέρισμα, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες ηλικίας 27 και 36 ετών είναι τα πρόσωπα που αναζητούνταν ως εμπλεκόμενοι στη ληστεία σε βάρος του οδηγού ταξί, για την οποία ήδη είχαν συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου οι 2 νεαρές κατηγορούμενες.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 πυροβόλα όπλα (πιστόλια) οπλισμένα με φυσίγγιο στη θαλάμη

2 γεμιστήρες

19 φυσίγγια

διαρρηκτικά εργαλεία

770 ευρώ

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών και

6 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι κατηγορούμενοι-ες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα και διαθέτουν βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.