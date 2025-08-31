Κεραυνοί: Πάνω από 20.000 το Σάββατο στα βορειοδυτικά

Μπαράζ κεραυνών το Σάββατο στα βορειοδυτικά της χώρας, τέλη Αυγούστου, στη διάρκεια βροχών και καταιγίδων στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, από τις μεσημβρινές έως τις πρώτες βραδινές ώρες χθες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κόμβο Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ανάλυση δεδομένων από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου καταγράφηκαν στις εν λόγω περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Νέες καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο

Προβλήματα από τη νεροποντή σε Δυτική-Κεντρική Μακεδονία, Ιόνιο, Ήπειρο