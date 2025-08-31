Logo Image

Ιωάννινα: Επιχείρηση απομάκρυνσης στεγάστρου που κατέρρευσε πριν απο συναυλία

Κοινωνία

Ιωάννινα: Επιχείρηση απομάκρυνσης στεγάστρου που κατέρρευσε πριν απο συναυλία

INTIME NEWS/ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Θα τραγουδούσαν Βίσση, Ρέμος, Μέλισσες

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα οι διαδικασίες για την άρση του στεγάστρου που κατέρρευσε το Σάββατο πάνω σε εξέδρα μουσικής συναυλίας, εξαιτίας του δυνατού αέρα.

Ήδη τρεις γερανοί έφτασαν στην πλατεία Μαβίλη για να το σηκώσουν.

Σε αναμονή βρίσκονται οι τεχνικοί της εταιρείας παραγωγής για να απομακρύνουν τον εξοπλισμό του ήχου και του ειδικού φωτισμού που θα δημιουργούσαν ειδικά εφέ στη μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιχείρηση είναι δύσκολη και απαιτητική λόγω του ακριβού τεχνολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να απομακρυνθεί μέσα σε έντονη βροχόπτωση

Το στέγαστρο κατέρρευσε λίγο πριν την συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες

