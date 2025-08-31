Καιρός: Νέες καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο

Την Κυριακή στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου. Αναμένεται βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός:

Αττική

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Nεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται μετά το μεσημέρι από τα δυτικά στη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτ. Στερεά, Δυτ. Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατ. Στερεά, Εύβοια, Ανατ. Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατ. Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.