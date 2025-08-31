Προβλήματα από τη νεροποντή σε Δυτική-Κεντρική Μακεδονία, Ιόνιο, Ήπειρο

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν το Σάββατο τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.

Ειδικότερα, ο απολογισμός είχε ως εξής: