Προβλήματα από τη νεροποντή σε Δυτική-Κεντρική Μακεδονία, Ιόνιο, Ήπειρο

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν το Σάββατο τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.
Ειδικότερα, ο απολογισμός είχε ως εξής:
- 23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου.
- 15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.
- 50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν 5 αντλήσεις υδάτων, 2 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.
- 12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μία άντληση υδάτων.