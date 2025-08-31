Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 31 Αυγούστου

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμάται σήμερα, 31 Αυγούστου. Καθώς είναι η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου τιμάται επίσης η μνήμη των Αγίων Ευρυτάνων.

Οι Άγιοι αυτοί είναι οι:

Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός (γιορτή 15 Μαΐου)

Άγιος Μιχαήλ ο Μαυρουδής (γιορτή την Πέμπτη της Διακαινησίμου)

Άγιος Δαμιανός ο μοναχός (γιορτή 14 Φεβρουαρίου)

Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας (γιορτή 4 Δεκεμβρίου)

Άγιος Νικόλαος ο παντοπώλης ο Νεομάρτυρας από το Καρπενήσι (γιορτή 23 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Κυπριανός ο νέος οσιομάρτυρας (γιορτή 5 Ιουλίου)

Άγιος Ρωμανός ο νέος Οσιομάρτυρας (γιορτή 5 Ιανουαρίου και 16 Φεβρουαρίου)

Όσιος Ακάκιος ο Νέος, ο Καυσοκαλυβίτης (γιορτή 4 Απριλίου)

Άγιος Γεράσιμος ο νέος ο Καρπενησιώτης (γιορτή 3 Ιουλίου)

Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός (γιορτή 5 Αυγούστου)

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (γιορτή 24 Αυγούστου)

Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εξ Αγαρηνών (γιορτή 23 Σεπτεμβρίου)

Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Αϊδανός Ο Άγιος Φιλέορτος ο Μάρτυρας Η Σύναξη της Παναγίας της Λυκουρισιώτισσας στην Σκουτερά Αγρινίου.

Οι Άγιοι Αϊδανός και Φιλέορτος

Ο Άγιος Αϊδανός κοιμήθηκε το 651 μ.Χ., λίγο μετά τον θάνατο του φίλου του και διαδόχου του Αγίου Οσβάλδου, αγίου βασιλέως Οσγουΐνου. Κηδεύθηκε στην μονή του Λίντισφαρν.

Την στιγμή του θανάτου του ένας αθώος νεαρός βοσκός, ο μετέπειτα επίσκοπος Λίντισφαρν Κουθβέρτος ευρισκόμενος στους λόφους πάνω από την μονή, είδε την ψυχή του αγίου Αϊδανού να ανέρχεται στον ουρανό συνοδευόμενη από φως.

Το όραμα αυτό τον παρεκίνησε να αφιερωθεί και ο ίδιος στον Θεό ως μοναχός.

Για τον Φιλέορτο το μόνο γνωστό στοιχείο είναι το μαρτύρησε δια ξίφους.

Η Τίμια Ζώνη

Βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος εντός ασημένιας (μεταγενέστερης) θήκης , αποτελούμενη από τρία τεμάχια.Αφιερώθηκε στη Μονή αυτή, σύμφωνα με την παράδοση το έτος 1101 από το Λάζαρο της Σερβίας.

Ο Συναξαριστής αναφέρει συγκεκριμένα πως ο Βασιλεύς Αρκάδιος, γιος του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, που βασίλευσε το έτος 395 έστειλε και έφεραν από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη την «Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου».

Σε άλλο όμως σημείο αναφέρει ότι: η «Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου μετεκομίσθη από της επισκοπής Ζήλας εις την Βασιλίδα των πόλεων, επί Κωνσταντίνου και Ρωμανού του Πορφυρογέννητου το έτος 919, όπου και απετέθη στην Αγία Σορό ή Θεοτόκο των Χαλκοπρατείων στις 31 Αυγούστου».

Κατά την ιερή παράδοση την Αγία Ζώνη παρέδωσε η Παναγία στον Απόστολο Θωμά αμέσως μετά τον θάνατο της και στη συνέχεια την ταφή της. θεωρείται πανίερο προσκύνημα, εκ του γεγονότος ότι αποτελεί το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο της Παναγίας που έχει διασωθεί.

Η καθιέρωση του εορτασμού της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου οφείλεται στον Αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ τον Κομνηνό.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα οι: