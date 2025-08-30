Logo Image

Γρεβενά: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σύνδενδρο

Κοινωνία

Γρεβενά: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σύνδενδρο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112

Υπό μερικό έλεγχο είχε τεθεί λίγο πριν από τις 9 το βράδυ η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς και ν’ ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τις τελευταίες ώρες 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα, που παραμένουν στο σημείο. Πριν πέσει το φως της ημέρας στην κατάσβεση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube