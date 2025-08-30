Γρεβενά: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σύνδενδρο

Υπό μερικό έλεγχο είχε τεθεί λίγο πριν από τις 9 το βράδυ η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς και ν’ ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τις τελευταίες ώρες 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα, που παραμένουν στο σημείο. Πριν πέσει το φως της ημέρας στην κατάσβεση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΜΠΕ