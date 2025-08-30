Logo Image

Σινά: Εγκλωβισμένος εντός της Μονής ο Δαμιανός, διέγραψε 11 μοναχούς ως πραξικοπηματίες

Κοινωνία

Σινά: Εγκλωβισμένος εντός της Μονής ο Δαμιανός, διέγραψε 11 μοναχούς ως πραξικοπηματίες

Η εξέλιξη σημαίνει ότι στην περίπτωση που ξεκινήσει η διαδοχή, οι μοναχοί που διεγράφησαν δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής.

Εγκλωβισμένος εντός της Μονής παραμένει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ο οποίος διέγραψε και εκδίωξε από το Μοναστήρι 11 μοναχούς, ως πραξικοπηματίες.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι στην περίπτωση που ξεκινήσει η διαδοχή, οι μοναχοί που διεγράφησαν δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής.

Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους, εφόσον οι έντεκα αυτοί μοναχοί ζητήσουν εγγράφως συγγνώμη για τις ενέργειές τους.

Το «θρίλερ» στη Μονή Σινά παραμένει ενεργό, με πηγές του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής διατεθειμένος να επιτρέψει την είσοδο επισκεπτών στο μοναστήρι, εφόσον δεν απομακρυνθούν από τον χώρο από τον περιβάλλοντα χώρο οι έντεκα αυτοί μοναχοί.

Παράλληλα, έχει κάνει έκκληση να συνεχιστεί η τροφοδοσία και σε φάρμακα αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης της Μονής.

Χθες Παρασκευή, με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέσχε στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, επισημαίνοντας ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ηγούμενος της Μονής.

