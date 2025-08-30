Logo Image

Λαϊκή ιατρική στον Πόντο: Οι χίλιες και δύο χρήσεις των προϊόντων της μέλισσας – Από το μέλι μέχρι το κερί

(Φωτ.: Richard Bartz /commons.wikimedia.org)

Ο αρχαιολόγος-μελισσοκόμος Γιώργος Μαυροφρύδης συγκέντρωσε πληροφορίες από τις σημαντικότερες πηγές της ποντιακής λαογραφίας

«Σε ένα κλειστό γεωγραφικά σύνολο, αρκετά απομονωμένο και πολύ απομακρυσμένο από την κυρίως Ελλάδα, υπήρχε μια λαϊκή ιατρική η οποία είχε αποθησαυρίσει τη θεραπευτική εμπειρία αιώνων και τη διατηρούσε ζωντανή και ενεργή» γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του στο άρθρο «Τα προϊόντα της μέλισσας στη λαϊκή ιατρική των Ελλήνων του Πόντου» ο Καβαλιώτης αρχαιολόγος και μελισσοκόμος Γιώργος Μαυροφρύδης.

Και λίγο πιο πάνω:

«Υπάρχουν στοιχεία στη νοοτροπία που διέπει τη λαϊκή ιατρική του Πόντου, που αναγκάζουν τον ερευνητή να ανατρέξει στην αλεξανδρινή εποχή με την έντονη παρουσία ιπποκρατικών δογμάτων, γαληνικών δοξασιών, θεραπευτικών συλλογών του Διοσκουρίδη και άλλων ιατρών».

