Κέρκυρα: Προβλήματα στους δρόμους, στο αεροδρόμιο και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από καταρρακτώδη βροχή

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά

Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν την σκηνή λόγου, όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

