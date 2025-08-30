Φωτιά τώρα στο Σύνδενδρο Γρεβενών – Ήχησε το 112

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Σε μήνυμα του το 112 καλεί τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα» και να «ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025
Κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων
Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.
