Φωτιά τώρα στο Σύνδενδρο Γρεβενών – Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Σε μήνυμα του το 112 καλεί τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα» και να «ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

Κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

