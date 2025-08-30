Logo Image

Ρόδος: Δύο νεκροί μετανάστες στην παραλία του Μαύρου Κάβου

Κοινωνία

Ρόδος: Δύο νεκροί μετανάστες στην παραλία του Μαύρου Κάβου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / SOOC

Λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς

Δύο πτώματα, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.

