Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη με την Porsche

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη πήρε η 45χρονη οδηγός της Porsche, η οποία προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Νωρίτερα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για κακούργημα. Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τελευταία κατηγορία προέκυψε καθώς η ίδια ανέφερε ότι είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο στη συνέχεια υποστήριξε ότι της το έδωσαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά το ατύχημα.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη εντοπίστηκε χθες, περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της, και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να ομολόγησε ότι οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι μία φίλη της την μετέφερε στο νοσοκομείο, από όπου η φίλη της ειδοποίησε την Τροχαία, χωρίς όμως να αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, επιβεβαίωθηκε από την Τροχαία ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις ήταν τελικά καθαρές. Νωρίτερα, προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης ανέφεραν ότι οι αιματολογικές εξετάσεις της βγήκαν καθαρές και έδειξαν μηδενική αιθανόλη στο αίμα της.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα, δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο Μιχάλης Σανίδας. «Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά,στατιστικά 7-8 φορές στην πόλη μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.