Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις – Πού θα βρέξει το απόγευμα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και κατά τόπους θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Η πορεία των φαινομένων

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, η μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή θα επεκταθούν (με μικρότερη ένταση) στα Κεντρικά Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς και της Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας.

Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Σάββατο 30/08, 18:00 – 21:00 , Κυριακή 31/08, 00:00 – 03:00 και Κυριακή 31/08, 03:00 – 06:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.