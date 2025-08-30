Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Ήταν πεντακάθαρη η κοπέλα», λένε οι δικηγόροι της 45χρονης με την Porsche

Αρνείται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ η 45χρονη ιδιοκτήτρια πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Μάλιστα, οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί ανέφεραν ότι οι αιματολογικές εξετάσεις της βγήκαν καθαρές και έδειξαν μηδενική αιθανόλη στο αίμα της.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα, δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο Μιχάλης Σανίδας, προσθέτοντας ότι η κατηγορούμενη δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος της, η 45χρονη ήταν μέσα στα αίματα και την πήρε το πίσω αυτοκίνητο, που οδηγούσε η φίλη της, και την μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ.

«Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά,στατιστικά 7-8 φορές στην πόλη μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η 45χρονη οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε χθες, περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της, και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να ομολόγησε ότι οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σε βάρος της, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος.