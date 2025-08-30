Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής – Η ηλικιωμένη μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την 8χρονη

Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα αργά το βράδυ της Παρασκευής, με θύμα μία 86χρονη γυναίκα και ελαφρά τραυματισμένη την 8χρονη που ήταν μαζί της.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι επρόκειτο για γιαγιά και εγγονή, ωστόσο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η ηλικιωμένη ήταν φίλη της οικογένειας του κοριτσιού.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε με ταχύτητα- γεγονός που ερευνάται από τις αρχές- καθώς σταμάτησε περίπου 150 μέτρα μακριά.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η γυναίκα κρατούσε από το χέρι την 8χρονη όταν διέσχιζαν το δρόμο. Ξαφνικά εμφανίστηκε η μηχανή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους. Σύμφωνα μάλιστα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι. «Εσωσε με το θάνατό της την κόρη μου», φέρεται να δήλωσε ο πατέρας του κοριτσιού.

Μετά το τροχαίο η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.