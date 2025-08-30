Ο μοιραίος Στεργιάδης για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας τον μαύρο Αύγουστο του ’22

Το λιγότερο αμφιλεγόμενος. Αυτό έχει γράψει η Ιστορία για τον Ύπατο Αρμοστή της Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη. Με αρμοδιότητες υπουργού, θεωρείται ένα από τα μοιραία πρόσωπα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

Το πώς, αποτυπώνεται σε μια μαρτυρία από την Κίο, από εκείνον τον μαρτυρικό Αύγουστο του 1922.

Το σχέδιο

Τον Ιούλιο του 1922, λίγο πριν από την Καταστροφή, ο Αριστείδης Στεργιάδης προτείνει τη δημιουργία αυτόνομου μικρασιατικού κράτους υπό την ψιλή επικυριαρχία του σουλτάνου.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr