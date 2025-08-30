Logo Image

Ο μοιραίος Στεργιάδης για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας τον μαύρο Αύγουστο του ’22

Κοινωνία

Ο Ύπατος Αρμοστής της Σμύρνης Αριστείδης Στεργιάδης κοιτάζει ευθεία στο φακό, υποδεχόμενος τον αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο (φωτ.: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»)

Ο Ύπατος Αρμοστής ενθάρρυνε τον πληθυσμό να παραμείνει, παρόλο που η καταστροφή ήταν κοντά – Μαρτυρία πρόσφυγα από την Κίο

Το λιγότερο αμφιλεγόμενος. Αυτό έχει γράψει η Ιστορία για τον Ύπατο Αρμοστή της Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη. Με αρμοδιότητες υπουργού, θεωρείται ένα από τα μοιραία πρόσωπα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.

Το πώς, αποτυπώνεται σε μια μαρτυρία από την Κίο, από εκείνον τον μαρτυρικό Αύγουστο του 1922.

Το σχέδιο

Τον Ιούλιο του 1922, λίγο πριν από την Καταστροφή, ο Αριστείδης Στεργιάδης προτείνει τη δημιουργία αυτόνομου μικρασιατικού κράτους υπό την ψιλή επικυριαρχία του σουλτάνου.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

