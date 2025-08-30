Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η αγνοούμενη κολυμβήτρια

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη κολυμβήτρια από τη Σερβία, η οποία αγνοούνταν από την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η 76χρονη κολυμβήτρια είχε πάει για μπάνιο μαζί με φίλες της στην Αγία Τριάδα και τα ίχνη της είχαν χαθεί από χθες.

Για τον εντοπισμό της σήμανε χθες το απόγευμα συναγερμός στην λιμενική αρχή της Νέας Μηχανιώνας ενώ ζητήθηκε συνδρομή από εθελοντικές ομάδες διασωστών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ήταν άκαρπες μέχρι και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, οπότε και σταμάτησαν για να αρχίσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας. Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, λιμενικοί εντόπισαν την 76χρονη, χωρίς τις αισθήσεις της, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου βρισκόταν για να κάνει μπάνιο.