Logo Image

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η αγνοούμενη κολυμβήτρια

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η αγνοούμενη κολυμβήτρια

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η 76χρονη από τη Σερβία είχε πάει για μπάνιο μαζί με φίλες της στην Αγία Τριάδα

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη κολυμβήτρια από τη Σερβία, η οποία αγνοούνταν από την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η 76χρονη κολυμβήτρια είχε πάει για μπάνιο μαζί με φίλες της στην Αγία Τριάδα και τα ίχνη της είχαν χαθεί από χθες.

Για τον εντοπισμό της σήμανε χθες το απόγευμα συναγερμός στην λιμενική αρχή της Νέας Μηχανιώνας ενώ  ζητήθηκε συνδρομή από εθελοντικές ομάδες διασωστών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ήταν άκαρπες μέχρι και δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, οπότε και σταμάτησαν για να αρχίσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας. Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, λιμενικοί εντόπισαν την 76χρονη, χωρίς τις αισθήσεις της, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου βρισκόταν για να κάνει μπάνιο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube