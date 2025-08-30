Στον εισαγγελέα η 45χρονη για το ατύχημα με την Porsche: Βίντεο με το αυτοκίνητο να κινείται προς Χαλκιδική

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 45χρονη ιδιοκτήτρια πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο με εγκατάλειψη , στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Voria.gr, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Η 45χρονη εντοπίστηκε χθες και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να ομολόγησε ότι οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς οι σχετικές μετρήσεις αλκοτέστ έδειξαν ότι τα ποσοστά αλκοόλης ήταν άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από τις αρχές στο σπίτι της όπου μετέβη μετά το τροχαίο και αφού εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος

Δύο τραυματίες από το ατύχημα

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο άνδρας φέρει ελαφρότερα τραύματα, ενώ η γυναίκα έχει υποστεί πιο σοβαρό τραυματισμό.