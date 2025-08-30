Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Φιντάν, Τσίπρας και μονή Σινά στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Τα πάνω κάτω σε καταθέσεις και δάνεια”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα για να μη γίνουμε Γαλλία”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΝΤΑΛΚΑΣ του Φιντάν με τον Δένδια”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Νέος οδηγός για δόμηση, αυθαίρετα, εκτός σχεδίου”

ΕΣΤΙΑ: “Γιατί δεν καταγγείλατε τον Χακάν Φιντάν για ανάμειξη στα εσωτερικά μας, κ. Υπουργέ;”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: “Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στην πρίζα η Άγκυρα για καλώδιο και έρευνες”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου : “Οχι στη 13ωρη δουλειά-σκλαβιά! Καμία θυσία για τα κέρδη των ομίλων και τα γεράκια του πολέμου!”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “51 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΟΚ-Η πολιτική Αλλαγή είναι στο χέρι μας”

ΤA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: “ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ… ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΥ”

ΚONTRA: “ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ”