Τραγικό δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρή η γιαγιά – Στο νοσοκομείο η 8χρονη εγγονή

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, κοντά στη συμβολή με την οδό Μαξίμου, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, ενώ διέσχιζε τον δρόμο κρατώντας από το χέρι την 8χρονη εγγονή της.

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Μαρτυρίες από αυτόπτες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινούνταν με υψηλή ταχύτητα — στοιχείο που διερευνάται από τις Αρχές.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε η μηχανή εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του χτυπήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ πολίτες που βρίσκονταν κοντά προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΕΡΤ