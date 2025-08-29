Έντονο επεισόδιο με Λονδρέζους Εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου – Τι καταγγέλεται και τι απαντάει ο ιδιοκτήτης

Μεγάλη δημοσιότητα έλαβε ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ μεταξύ μιας παρέας Εβραίων από το Λονδίνο, και του ιδιοκτήτη γνωστής ταβέρνας της Νάξου που υποστηρίζει την Γάζα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Η παρέα που αποτελείτο από τρεις εβραϊκές οικογένειες – έκανε κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και είχε επισκεφθεί την ταβέρνα για βραδινό.

Ανάμεσά τους και η 48χρονη Τζουντ Λομπ, η οποία εργάζεται στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, και απολάμβανε το γεύμα της με τον σύζυγό της Άντριου και τις δύο έφηβες κόρες της.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η κόρη ενός από τα ζευγάρια του γκρουπ, πηγαίνοντας στην τουαλέτα διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο με αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Μία αφίσα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Daily Mail η κ. Λομπ καλούσε σε μποικοτάζ κατά «του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, και αφού η σερβιτόρα επέπληξε την παρέα ισχυριζόμενη ότι κάποιος από αυτούς είχε προσπαθήσει να κατεβάσει μία αφίσα, ο ιδιοκτήτης φωνάζοντας «Είναι Σιωνιστές» ζήτησε από την παρέα να φύγει από το εστιατόριο.

«Το πιο φρικτό ήταν ότι καθώς φεύγαμε ο κόσμος χειροκροτούσε και μας χλεύαζε… Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε.», ανέφερε η Τζ. Λομπ.

Η 50χρονη Νίκολα Γκι, η οποία ήταν μέλος της ίδιας ομάδας, πρόσθεσε: «Αυτός ο δημόσιος εξευτελισμός ήταν το πιο σοκαριστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε χαραγμένα πάνω μας κίτρινα αστέρια από το Ολοκαύτωμα».

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να ακολούθησε την ομάδα μέχρι το πάρκινγκ, μαζί με αρκετούς θαμώνες, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν τη γενοκτονία».

Εν μέσω της ταραχής οι Εβραίοι τουρίστες δεν είχαν πληρώσει για το δείπνο τους

«Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά μετά ανησυχήσαμε ότι θα ήταν με το μέρος τους. Θέλαμε απλώς να φύγουμε από εκεί» είπε από την πλευρά της η Γκι.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη

Την δική του εκδοχή για τα γεγονότα έδωσε με ανάρτησή του στο facebook ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Όπως αναφέρει οι πελάτες του έσκισαν αφίσα ενώ δεν πλήρωσαν για το δείπνο. Ο ίδιος υποστηρίζει πως μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Daily Mail «ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου. 26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;

Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!»