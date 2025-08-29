Logo Image

Παναγία Σουμελά Αχαρνών: Με κατάνυξη και έντονο ποντιακό χρώμα τιμήθηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου με το Ιουλιανό ημερολόγιο

Κοινωνία

(Φωτ.: Δήμος Αχαρνών)

Στις Αχαρνές η μεγάλη Θεομητορική γιορτή δεν αποτελεί μονάχα θρησκευτικό γεγονός, αλλά και μια μεγάλη γιορτή με πλούσιο άρωμα ποντιακής παράδοσης

Τηρώντας πιστά την παράδοση του Ιουλιανού ημερολογίου, η πόλη των Αχαρνών τίμησε με κατάνυξη και ευλάβεια την Κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά. Εκατοντάδες πιστοί, αλλά και προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, έσπευσαν να προσκυνήσουν τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, να προσευχηθούν και να ζητήσουν την ευλογία της.

Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτύπησε για ακόμα μια χρονιά δυνατά, συμμετέχοντας δυναμικά τόσο στις θρησκευτικές εκδηλώσεις όσο και στο πολιτιστικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε με τη στήριξη του Δήμου Αχαρνών.

«Οι Αχαρνές τίμησαν την Κοίμηση της Θεοτόκου, μια μεγάλη γιορτή για τη Χριστιανοσύνη που αγγίζει την ψυχή μας και ζεσταίνει την καρδιά κάθε πιστού, μια σπουδαία στιγμή για την πόλη μας» δήλωσε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

