Πυρκαγιές: Ο χάρτης της «ασφυξίας» σε Ελλάδα – Ισπανία – Πορτογαλία

Κοινωνία

Τι δείχνει ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την ποιότητα του αέρα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου, το καλοκαίρι του 2025, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Εικόνα από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τη συνολική ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων PM10 για το καλοκαίρι 2025 στην Ευρώπη.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετική εικόνα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο. «Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑA.

