Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή σε οδηγό που έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI)

Εις βάρος του οδηγού ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προανακριτικά διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερείτο άδειας οδήγησης και γι' αυτό το λόγο του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο

Ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 31 ετών άνδρα, ο οποίος οδηγώντας το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στην οδό Μαρία Κάλλας, στο ύψος του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου.

Το περιστατικό συνέβη χθες, Πέμπτη, το πρωί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Εις βάρος του οδηγού ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προανακριτικά διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερείτο άδειας οδήγησης και γι’ αυτό το λόγο του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Τι υποστήριξε

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο οδηγός αρνήθηκε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας βλάβης στο διαφορικό και κατέβαλε προσπάθειες να επαναφέρει το όχημα.

Το δικαστήριο αποφάσισε να τον κρίνει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση εξ αμελείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

