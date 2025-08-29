Logo Image

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Πότε ξεκινάει και πότε λήγει το πρόγραμμα

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Έκπτωση τουλάχιστον 10%

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας και τους λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).

