Φωτιά τώρα στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών – Μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Άνω Εκκλησία Γρεβενών καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να μεταβούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.