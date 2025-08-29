Logo Image

Φωτιά τώρα στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών – Μήνυμα από το 112

Κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Άνω Εκκλησία Γρεβενών καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Άνω Εκκλησία Γρεβενών καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να μεταβούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

