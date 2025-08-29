Logo Image

Πυρκαγιές: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα το φετινό καλοκαίρι

Κοινωνία

Πυρκαγιές: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα το φετινό καλοκαίρι

Πυρκαγιά καίει δασική έκταση στο Λιθί, Χίος, Τρίτη 24 Ιουνίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΣ

Aνάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου το φετινό καλοκαίρι, με φόντο τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), τα οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀

Όπως φαίνεται σε σχετική εικόνα που δημοσιεύει το ΜΕΤΕΟ, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο.

Συνολική ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων PM10 για το καλοκαίρι 2025 στην Ευρώπη από την υπηρεσία CAMS του Copernicus. Πηγή: Meteo.gr

Στο σχετικό άρθρο τονίζεται ότι οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube