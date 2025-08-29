Πυρκαγιές: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα το φετινό καλοκαίρι

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου το φετινό καλοκαίρι, με φόντο τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), τα οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀

Όπως φαίνεται σε σχετική εικόνα που δημοσιεύει το ΜΕΤΕΟ, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο.

Στο σχετικό άρθρο τονίζεται ότι οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.