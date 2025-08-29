Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της περιφερειακής οδού

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα Δυτικά θα γίνει αύριο, μετά τις 10 το βράδυ και ως τα ξημερώματα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

«Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Νεάπολης) και Κ5 (Παπαγεωργίου)».

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Νεάπολης). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της 2ης εξόδου του Α/Κ Κ6 (Νεάπολης) και μέσω κατάλληλης σήμανσης θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.