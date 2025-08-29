Logo Image

Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας

Nick Paleologos / SOOC

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας, σήμερα Παρασκευή μετά το μεσημέρι.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά και στη Χόικα Θεσπρωτίας

Φωτιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube