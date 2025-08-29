Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας, σήμερα Παρασκευή μετά το μεσημέρι.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά και στη Χόικα Θεσπρωτίας

Φωτιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.