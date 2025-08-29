Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη 36χρονου – Φέρεται να ήταν μέλος της συμμορίας του Έντικ (βίντεο)

Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 36χρονος από το Καζακστάν ήταν μέλος της συμμορίας του διαβόητου Έντικ, που έδινε εντολές από το Ντουμπάι για εκτελέσεις μεγάλων ονομάτων της Greek Mafia.

Η οργάνωση δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και εμπλέκεται κατά τη δημόσια τηλεόραση σε συμβόλαια θανάτου, εκβιασμούς επιχειρηματιών, εκρήξεις και ξυλοδαρμούς, μεταξύ άλλων.

Βίντεο από την κινηματογραφική σύλληψή του

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από τη σύλληψη του 36χρονου.

Όπως προκύπτει από το βίντεο, στελέχη της Αστυνομίας που τον παρακολουθούσαν τον περικύκλωσαν στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, περνώντας του χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Υπόθεση εκβιασμού στο Μενίδι

Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

