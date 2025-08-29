Συναυλίες: Εισαγγελική εντολή για εντατικούς ελέγχους πυρασφάλειας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τη διενέργεια εντατικών ελέγχων πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με έγγραφη παραγγελία προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής).

Με την παραγγελία του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διεξαχθούν έλεγχοι πυρασφάλειας σε χώρους ή/ και σε καταστήματα διασκέδασης που φιλοξενούν συναυλίες.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για προληπτικό μέτρο, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τους θεατές συναυλιακών εκδηλώσεων.

Με την ίδια παραγγελία, οι αρμόδιες Αρχές εντέλλονται να διεξάγουν ελέγχους ακόμη και ως προς τις άδειες λειτουργίας των συναυλιακών χώρων- και ανάλογα με την περίπτωση των κέντρων διασκέδασης.

