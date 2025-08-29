Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη: Συνελήφθη η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος – Βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ

Συνελήφθη η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα σε τροχαίο με εγκατάλειψη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, διαπιστώθηκε πως η 45χρονη ήταν εκείνη που βρισκόταν στο τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου κατά τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Μάλιστα κατά την ίδια πηγή, η 45χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτεστ και βρέθηκε θετική.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από τις αρχές στο σπίτι της όπου μετέβη μετά το τροχαίο και αφού εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Η 45χρονη έσπασε τη γυάλικη οροφή του πολυτελούς οχήματος που οδηγούσε για να διαφύγει.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί πιθανότατα αύριο στον εισαγγελέα ενώ αυτή την ώρα μεταφέρεται συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση.

Δύο τραυματίες από το ατύχημα

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο άνδρας φέρει ελαφρότερα τραύματα, ενώ η γυναίκα έχει υποστεί πιο σοβαρό τραυματισμό.