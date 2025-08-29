Logo Image

Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου

Κοινωνία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Πρόκειται για 45χρονη γυναίκα, η οποία προσήχθη και οδηγείται στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας για να καταθέσει

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα σε τροχαίο με εγκατάλειψη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 45χρονη γυναίκα, η οποία προσήχθη και οδηγείται στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας για να καταθέσει.

Δύο τραυματίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει έχει γίνει γνωστό εάν η γυναίκα βρισκόταν στο τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου κατά τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα (νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ).

Το όχημα ιδιοκτησίας της 45χρονης είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε παράδρομο της εθνικής οδού, έχοντας υποστεί υλικές ζημιές από την σύγκρουση.

