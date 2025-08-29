Στέλιος Καζαντζίδης: Σαν σήμερα, πριν από 94 χρόνια, γεννήθηκε η ωραιότερη φωνή της Ελλάδας – Ο μύθος πίσω από τον τραγουδιστή, ο Στέλιος του Πόντου

«Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός, και μου ‘λέγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή δυο γερόντοι απ’ τον Πόντο, μια γριούλα απ’ το Αιβαλί»…

Στίχοι του τραγουδιού «Νέα Ιωνία» που τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1992 και έγραψε ο Πυθαγόρας, περιγράφοντας με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το περιβάλλον όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, τα οποία –όπως συμβαίνει σε όλους μας– τον καθόρισαν ως άνθρωπο. Αυτή η ζωή ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου 1931.

Καθόλου τυχαία η οδός Αλαΐας όπου ο πατέρας του έχτισε το σπίτι τους. Γιατί από την Αλάγια της Κιλικείας καταγόταν η μητέρα του, η κυρία Γεσθημανή. Ένα πετρόχτιστο οίκημα που για κάποιους εκείνη την εποχή έμοιαζε με τις… Βερσαλίες. Τόσος κόσμος περνούσε από εκεί.

