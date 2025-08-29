Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία – Στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή της δίκης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί η ημερομηνία για την έναρξη της δίκης.

Η ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους δικηγόρους.

Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Τις προηγούμενες ώρες έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφορά τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Το βασικό εύρημα του πορίσματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας φαίνεται να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με βασικά σημεία του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, στο πόρισμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις συνεπεία της σύγκρουσης, ωστόσο δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε τον Μάρτιο στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Κατά πληροφορίες, τις προηγούμενες ώρες παραδόθηκαν και οι τελευταίες αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους.