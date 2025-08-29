Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τη λίστα των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια λειτουργίας έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

«Αξιολόγηση με αυστηρές προδιαγραφές»

Σύμφωνα με το υπουργείο, «η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων».

Ποια είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια

Συγκεκριμένα, τα πρώτα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

Κ. Μητσοτάκης: Εμβληματική καινοτομία – Διαψεύστηκαν όσοι επιμένουν σε μία μίζερη κριτική

Κατά την εισήγησή του νωρίτερα στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μία εμβληματική καινοτομία για την οποία η παράταξή μας αγωνίστηκε εδώ και δεκαετίες». «Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας» γνωστοποίησε, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «μία μεταρρύθμιση που καθυστέρησε δεκαετίες και για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μία νίκη της κυβέρνησης, είναι μία νίκητης λογικής έναντι της ιδεοληψίας» ανέφερε, αποκρούοντας την κριτική που ασκήθηκε στην κυβέρνηση.

Σ. Ζαχαράκη: Ιστορικό βήμα προς όφελος των νεότερων γενεών

Σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο για «ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών». «Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει» ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τι ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας. Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου».

«Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Τα έργα, και όχι τα λόγια, μετράνε και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνησή μας αναμετράται καθημερινά με την ύψιστη ευθύνη της απέναντι στο αυτονόητο, στους νέους ανθρώπους και στο μέλλον της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

Ν. Παπαϊωάννου: Διαφανής, τεκμηριωμένη και αυστηρή η διαδικασία της αδειοδότησης

Με τη σειρά του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, δήλωσε πως «με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

«Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας. Η διαδικασία της αδειοδότησης υπήρξε απολύτως διαφανής, τεκμηριωμένη και αυστηρή, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέπεια στην προ του 2019 προεκλογική δέσμευση, άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός πλουσιότερου και πιο ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού χάρτη. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καταστεί κόμβος γνώσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο» επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου.

Υπογράμμισε δε πως «ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, με ενίσχυση της χρηματοδότησης, με αναβάθμιση των υποδομών. Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

