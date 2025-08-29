Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις 14χρονοι για δύο περιστατικά βίας ανηλίκων

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις 14χρονοι για δύο περιστατικά βίας ανηλίκων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, οι εμπλεκόμενοι έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών τους

Νέα κρούσματα βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το περασμένο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τεσσάρων 14χρονων.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Πυλαία, όπου 14χρονος κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν τρεις συνομήλικοί του, χωρίς όμως να τον τραυματίσουν.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο, με «πρωταγωνιστή» 14χρονο που καταγγέλθηκε ότι έριξε από πατίνι έναν 15χρονο κι έναν 12χρονο. Οι δύο παθόντες φαίνεται πως τραυματίστηκαν από την πτώση και απευθύνθηκαν σε νοσοκομείο.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, οι εμπλεκόμενοι έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

