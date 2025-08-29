Logo Image

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό τροχαίο με 2 τραυματίες και εγκατάλειψη

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό τροχαίο με 2 τραυματίες και εγκατάλειψη

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο οδηγός ενός εκ των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο πρώτο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube