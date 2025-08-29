Θεσσαλονίκη: Αιματηρό τροχαίο με 2 τραυματίες και εγκατάλειψη

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο πρώτο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ