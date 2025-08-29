Καιρός: Αίθριος σήμερα, χαλάει το Σαββατοκύριακο – Πού περιμένουμε καταιγίδες

Ηλιοφάνεια και ζέστη θα κυριαρχήσουν και σήμερα Παρασκευή, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ αλλά να εξασθενούν γρήγορα.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ πιο δροσερό θα είναι το σκηνικό σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη. Δείτε τα επίπεδα θερμοκρασίας και τις καιρικές συνθήκες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ΕΔΩ.

Πιο αναλυτικά:

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, Παρασκευή. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί, πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 34-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30-32 στα νησιά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31 Αυγούστου

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το πρωί στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος.