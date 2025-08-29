Europa League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase

Οι 36 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή στη κληρωτίδα της UEFA για τη League Phase του Europa League είναι οι εξής:

Α΄ Γκρουπ

Ρόμα (Ιταλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Μπέτις (Ισπανία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

——————-

Β΄ γκρουπ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λιόν (Γαλλία)

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

———————

Γ΄ γκρουπ

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

Νις (Γαλλία)

———————

Δ΄ Γκρουπ

Μπολόνια (Ιταλία)

Θέλτα (Ισπανία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπραν (Νορβηγία)

Μάλμε (Σουηδία)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ