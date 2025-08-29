Logo Image

Europa League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase

EPA/MOHAMMED BADRA

Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός

Οι 36 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή στη κληρωτίδα της UEFA για τη League Phase του Europa League είναι οι εξής:

Α΄ Γκρουπ

Ρόμα (Ιταλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Ρέιντζερς (Σκωτία)
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Μπέτις (Ισπανία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
——————-
Β΄ γκρουπ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Μπράγκα (Πορτογαλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Λιόν (Γαλλία)
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Σέλτικ (Σκωτία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
———————
Γ΄ γκρουπ

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
Βασιλεία (Ελβετία)
Μίντιλαντ (Δανία)
Φράιμπουργκ (Γερμανία)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)
Νις (Γαλλία)
———————
Δ΄ Γκρουπ

Μπολόνια (Ιταλία)
Θέλτα (Ισπανία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μπραν (Νορβηγία)
Μάλμε (Σουηδία)
Ουτρέχτη (Ολλανδία)
Γκενκ (Βέλγιο)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

