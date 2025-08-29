Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων του πορίσματος της Πυροσβεστικής

Το οριστικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, σχολίασε με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς.

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», αναφέρει.

Λίγο αργότερα με νέα του ανάρτηση σημειώνει: «Βρε τι γίνεται σήμερα θα πάθουν πολλοί εγκεφαλικά. Ο καημένος ο διευθυντής από το Documento θα χρειαστεί διακομιδή και ο άλλος ο ψεκας από την Θεσσαλονίκη θα περιμένει στον διάδρομο για επαναφορά. Άσε κάτι πραγματογνώμονες από τα Jumpo».

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 βρίσκεται στα χέρια του εφέτη ανακριτή, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τοπικό μέσο larissanet.gr. Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δε φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.