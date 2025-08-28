Προσοχή εις τον αγώνα της ηρωικής Σάντας – Κραυγή αγωνίας στην εφημερίδα «Ελεύθερος Πόντος»

Αναμφισβήτητα η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (digitallib.parliament.gr) είναι ένας θησαυρός ανεκτίμητος, αρκεί να έχει κανείς την όρεξη και το χρόνο να «μπει στο πατάρι» και να ψάξει ανάμεσα σε χιλιάδες σελίδες εφημερίδων και περιοδικών που ευτυχώς διασώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.

Σκαλίζοντας το ψηφιακό σεντούκι, ανακαλύψαμε στο δεύτερο φύλλο της εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος το άρθρο «Προσοχή εις τον αγώνα της ηρωικής Σάντας», με ημερομηνία έκδοσης 19 Ιουνίου 1919.

Το άρθρο φέρει την υπογραφή «Κ. Σάντης», δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε αν πρόκειται για ψευδώνυμο ή για πραγματικό πρόσωπο. Τα όσα γράφει δεν είναι απλώς περιγραφικά του αντάρτικου των Σανταίων, ούτε όμως και κούφια ποιητικά λόγια. Είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που πονάει για τον αγώνα επιβίωσης μιας ολόκληρης ηρωικής περιοχής του Πόντου – για τον αγώνα επιβίωσης και ελευθερίας ολόκληρου του ελληνισμού του Πόντου.

