«Μία νέα ιστορία του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου»: Εκδήλωση και παρουσίαση βιβλίου από την Πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα

Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Μια Νέα Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» σε συνδυασμό με διεθνές ακαδημαϊκό συμπόσιο με θέμα «Αναγέννηση από τις Στάχτες: Πολιτισμός και Πόλεμος» διοργάνωσε η κινεζική πρεσβεία προς τιμήν της 80ής επετείου της νίκης του Κινεζικού Λαϊκού Πολέμου Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης και του Παγκόσμιου Αντιφασιστικού Πολέμου στις 28 Αυγούστου

Η εκδήλωσε ανέδειξε τις τελευταίες έρευνες Κινέζων επιστημόνων σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ παράλληλα στόχευε στην ενίσχυση της διεθνούς ανταλλαγής και συνεργασίας στις μελέτες του Β΄ΠΠ, καθώς και στην προώθηση της κοινής χρήσης ακαδημαϊκών πόρων και της αμοιβαίας μάθησης στις μεθοδολογίες ιστορικής έρευνας.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου, ο κ. Φανγκ Τσιου, Πρέσβης της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία, τόνισε ότι ο κόσμος βιώνει ταχείες αλλαγές άνευ προηγουμένου εδώ και έναν αιώνα, με τη διεθνή τάξη να υφίσταται βαθιές αναπροσαρμογές, ενώ οι διαστρεβλωμένες ιστορικές προσεγγίσεις του Β΄ΠΠ έχουν καλλιεργήσει σοβαρές παρανοήσεις για τον πόλεμο.

Υπογράμμισε ότι το βιβλίο «Μια Νέα Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», με ρίζες στην κινεζική οπτική και προσαρμοσμένο στο πνεύμα της εποχής, επανεξετάζει τις αιτίες, την πορεία και τον ευρύτατο αντίκτυπο του πολέμου με μια παγκόσμια οπτική.

Το έργο προσφέρει μια πολυδιάστατη προσέγγιση σε αυτήν την πρωτοφανή ανθρώπινη καταστροφή, εκφράζει τη θέση της Κίνας και προβάλλει μια ορθή θεώρηση της ιστορίας του Β΄ΠΠ. Ο Φανγκ υπογράμμισε ότι η παρουσίαση του βιβλίου σηματοδοτεί ένα νέο σημείο εκκίνησης. Κάλεσε για ενίσχυση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών και της συνεργασίας, για άντληση σοφίας και δύναμης τόσο από τα βαθιά διδάγματα του Β΄ΠΠ όσο και από τη μεγάλη νίκη του Παγκόσμιου Αντιφασιστικού Πολέμου, για αφύπνιση της ανθρώπινης λαχτάρας και της δέσμευσης για ειρήνη, καθώς και για σθεναρή αντίθεση σε κάθε μορφή ηγεμονισμού και πολιτικής ισχύος, με σκοπό τη διασφάλιση μιας διαρκούς παγκόσμιας ειρήνης.