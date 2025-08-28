Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής: Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 – Νέες πυρκαγιές στην Πάργα, βελτιωμένη εικόνα σε Τροιζηνία, Μελιγαλά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής, στη Ροδόπη.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Παρατηρητής Κομοτηνής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Νέες πυρκαγιές στην Πάργα

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Δήμο Πάργας και συγκεκριμένα στις περιοχές Νάρκισο, Βουβοπόταμο και Αηδόνι, καθώς και στη Λούτσα.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σε ύφεση η φωτιά στην Τροιζηνία

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεσσηνία

Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 μ.μ. σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο νωρίτερα έφτασε σε αυλές σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

31 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο – 9 σε εξέλιξη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.